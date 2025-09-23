DBT : R3 engrange des succès commerciaux et accélère le déploiement de son réseau en France

23 septembre 2025

R3 engrange des succès commerciaux et accélère le déploiement

de son réseau en France

L'activité d'opérateur de mobilité électrique R3, filiale de DBT, annonce la signature d'un contrat majeur de référencement avec une enseigne de la grande distribution, lui permettant de :

Viser les 120 sites installés à la fin de 2025

Sécuriser la signature de nouveaux hubs de recharge à raison de 10 par mois en 2026

Renforcer la récurrence de son modèle économique

Succès d'une offre de recharge disruptive

Sur un marché de la mobilité électrique en France qui ne comptait fin 2024 que 7% de bornes accessibles au public (1) , soit un peu plus de 150 000, la couverture du réseau demeure encore insuffisante. En choisissant d'équiper en bornes rapides les lieux de vie des utilisateurs (chaines de restaurant, grande distribution et lieux de loisir, …), R3 cible les déplacements et les habitudes du quotidien, moins saisonniers et permettant un accès à la recharge au plus grand nombre.

S'appuyant sur un taux de disponibilité > 99% et une tarification transparente et compétitive à 0,55€ par kWh pour tous les utilisateurs, le réseau R3 a passé cet été le cap des 100 sites en exploitation et a su en quelques années convaincre les consommateurs et les enseignes dans le cadre de l'équipement de leurs parkings.

Cette expertise et la pertinence de son offre ont permis à R3 de signer un contrat de référencement avec un acteur majeur de la grande distribution qui va lui permettre d'accélérer le maillage de son réseau.

Cet accord majeur permet à R3 de continuer sereinement le déploiement de son réseau tout en sélectionnant les meilleurs sites pour l'implantation de ses stations de recharge rapide. R3 rappelle donc son ambition de sécuriser 10 nouveaux sites par mois sur l'année 2026 ce qui devrait permettre au réseau de compter plus de 180 sites en exploitation.

Un développement déjà financé

Depuis septembre 2022, R3 bénéficie d'un financement en fonds propres de la Banque des Territoires et d'Amundi Transition Energétique à hauteur de 80%, tandis que les 20% restants sont apportés par DBT. Afin d'y contribuer, DBT s'appuie sur son programme d'OCEANE 2025 auquel vient s'ajouter un nouveau financement bancaire sous la forme d'un prêt de 750 000€ de la Banque Populaire du Nord contracté en aout 2025.

Pour suivre le réseau, héberger ou trouver une station : www.R3-charge.fr

« Nous nous réjouissons de la signature de ce contrat de référencement dans la grande distribution qui permet à R3 de changer de dimension. Nous allons amplifier nos efforts de qualification des sites afin de sécuriser le rythme des ouvertures en 2026. Avec ces perspectives encourageantes, nous visons un accroissement significatif de la contribution de R3 au chiffre d'affaires et à la rentabilité du groupe DBT l'an prochain », commente Alexandre BORGOLTZ, Directeur Général de DBT.

À PROPOS DE DBT

Leader français de la mobilité électrique doté d'une expertise reconnue dans la recharge des véhicules électriques. Sur son marché, DBT bénéficie d'une position solide découlant d'une période d'investissements intense entre 2020 et 2023, ayant conduit à une transformation profonde du groupe, qui est désormais axé sur deux activités complémentaires :

Depuis 1992, une activité historique de conception, fabrication et ventes de bornes de recharges électriques rapides. Disposant d'une large gamme de bornes à la pointe de la technologie, DBT répond aux besoins d'équipements des espaces publics et privés. Sa gamme innovante B2B de bornes rapides Milestone® lancée en 2023, qui est entièrement conçue et assemblée en France, couvre la totalité du spectre de la recharge de 7 à 180 kW ;

Depuis 2022, une nouvelle activité d'opérateur de bornes de recharges haute puissance « R3 - Réseau de Recharge Rapide », comptant déjà 100 stations opérationnelles. Ce réseau cible des implantations stratégiques sur des sites de destination tels que les centres commerciaux, les chaînes de restaurant, les grandes surfaces spécialisées plutôt que les grands sites de passage tels que les autoroutes.

Ces deux axes stratégiques devraient permettre à DBT de tirer le meilleur profit d'un marché en pleine expansion, soutenu par des initiatives gouvernementales telles que l'objectif de 400 000 bornes installées en France d'ici 2030. En combinant la vente de bornes et de services de recharge électrique, DBT off re une solution complète pour répondre aux besoins croissants de la mobilité électrique.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

