DBT : L'entreprise française DBT annonce une rentrée sur les chapeaux de roues

Paris, Jeudi 3 septembre 2020 | Le groupe français industriel DBT (Euronext Growth : #13066750 - ALDBT), leader Européen depuis 25 ans, des bornes de recharge rapide pour véhicules électriques, confirme sa montée en puissance malgré la crise sanitaire qui a fortement ralenti les marchés.

La rentrée s'annonce riche et la nouvelle dynamique que connaît DBT depuis ces derniers mois, a permis de rattraper le retard de production accumulé par l'arrêts des lignes de production entre mars et mai 2020.





DBT confirme avoir rattrapé son retard de production lié à la période de confinement.

Soutenue depuis février 2020 par le fonds d'investissement ABO, DBT est en mesure d'accélérer la production notamment dans le cadre des 100 000 bornes que le gouvernement souhaite voir installer sur le territoire national au cours de l'année 2021.

L'entreprise annonce un retour à des délais de livraison classiques et se prépare à voir son carnet de commandes se remplir sur les deux prochains mois, profitant notamment de la reprise sur le marché des bornes de recharge. Impactée par la situation sanitaire, les chaînes d'approvisionnement fonctionnent de nouveau à la normale depuis l'été alors que le groupe a pris la décision d'augmenter la cadence de production sur la chaîne des transformateurs de courant afin de solder d'importantes commandes exports.





Une stratégie payante

Pour alimenter la croissance à venir, le groupe continue de créer de l'emploi dans la région. Alexandre Borgoltz, Directeur Général de DBT, annonce le recrutement de trois personnes depuis juin au service commercial afin de soutenir la forte demande et poursuivre la dynamique instaurée. Coté bureaux d'étude, DBT conforte sa volonté d'innovation continue en ouvrant deux postes.

Dans un même temps et avec pour objectif d'optimiser la logistique et d'accroître ses capacités de production, le groupe DBT entreprend l'extension de son bâtiment avec l'ajout de 2000m² supplémentaires. Ce chantier avait pris du retard à cause de la crise sanitaire, cependant il devrait être finalisé dès le mois de février 2021 et permettra au groupe de doubler la surface de production.

« Nous avons la chance aujourd'hui d'être dans une situation financière qui nous permet de nous positionner idéalement sur le marché dynamique de la voiture électrique. L'activité générale a subi un coup de frein lié à la crise sanitaire, mais nous voyons maintenant que ces projets d'infrastructure « mis en pause » en Mars reprennent et sont accompagnés par de nouveaux plans de déploiement plus importants.

Je suis convaincu de la nouvelle direction prise par le Groupe et permise par l'accord de financement avec ABO en février, dans la mesure où la mobilité électrique est maintenant un axe vital que ce soit pour les constructeurs, les villes et les consommateurs. Aujourd'hui nous visons la rentabilité à 18 mois afin de pérenniser l'activité du groupe. »

Cette performance illustre les effets de la stratégie de recentrage du Groupe sur ses différentes branches d'activités. Le groupe DBT entend bien confirmer son positionnement de référence de la distribution à destination des opérateurs réseaux.







À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 3 gammes d'activités :

La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.

La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis 25 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (- de 30 minutes) et ultra-rapide (- de 20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe. Découvrez notre gamme de chargeurs sur www.dbt.fr/dbt-cev

La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.





