DBT : Forte dynamique de l'activité commerciale au S2 2021 Objectif de prise de commandes relevé à près de 5 M EUR pour 2021

Le groupe DBT (Euronext Growth – ALDBT), expert européen des bornes de recharge pour véhicules électriques et de la distribution électrique à destination des opérateurs réseaux, confirme une augmentation soutenue de ses prises de commandes au 2nd semestre 2021 portée par la signature de nombreux accords-cadres pour DBT CEV et de nouveaux contrats à l'international pour DBT Ingénierie.





Accélération des prises de commandes au S2 2021

Dans le prolongement de la tendance favorable déjà enregistrée du 1er semestre 2021, qui avait constaté un redémarrage de l'activité post-crise sanitaire, la dynamique commerciale s'accélère depuis le début de l'été. Sur les 6 premiers mois de 2021, la prise de commandes de DBT ressortait à 1,5 M€. Depuis juillet dernier, la tendance est en nette progression. Pour le T3 2021, celles-ci atteignent 1,1 M€. Sur les seuls mois d'octobre et novembre 2021, elles sont de 1,5 M€, permettant d'anticiper un montant annuel proche de 5 M€.

Cette performance est le résultat des efforts importants déployés par DBT pour renforcer sa force commerciale avec 10 recrutements depuis le début de l'année. L'élargissement des équipes de vente permet d'adresser davantage de projets et cibler une base de clients plus variée.





Succès des bornes de recharge rapide de DBT

Le marché de la mobilité électrique confirme sa très bonne orientation depuis le début de l'année avec une accélération des investissements de la part des collectivités locales et des grands donneurs d'ordres privés. L'obligation imposée par certains régulateurs européens d'équiper les aires de stationnement en bornes de recharge électrique, les plans massifs de déploiement de bornes dans les territoires et la prise de conscience grandissante des grands distributeurs retail de l'attractivité d'offrir des points de recharges pour leurs clients participent à la dynamique du marché de la recharge électrique.

Dans ce contexte, DBT tire pleinement son épingle du jeu avec des atouts majeurs : les qualités technologiques de ses bornes (fiabilité et rapidité), une capacité facilitée de sourcing et de maintenance grâce au made in France et un renforcement des équipes commerciales depuis le début de l'année. Le lancement réussi de la nouvelle borne rapide Tiny a également permis d'adresser un marché plus large. En conséquence, l'activité commerciale de DBT CEV affiche un fort dynamisme avec des prises de commandes fermes en relation avec les contrats cadres déjà actés et la signature de nouveaux accords avec des grands installateurs de bornes de recharge.





Signature de contrats à l'export pour DBT Ingénierie

Le redémarrage de l'activité Ingénierie se poursuit également au 2ème semestre avec la signature de deux contrats importants en Afrique de l'Ouest pour des distributeurs pour la transformation du courant totalisant un chiffre d'affaires d'environ 600 K€.





Alexandre Borgoltz, Directeur Général de DBT déclare :

« Nous nous réjouissons de constater une reprise forte de la dynamique commerciale pour DBT. Comme anticipé, le marché de la mobilité électrique tient ses promesses. Les cycles sont longs mais les signaux sont très bons. Nous avons su maîtriser certains challenges du moment, dont celui des tensions d'approvisionnement grâce à du sourcing anticipé et au made in France. Grâce à notre stratégie de circuits courts, nous pouvons livrer nos bornes plus rapidement et maintenir nos délais de livraison entre 6 et 8 semaines. Ce qui nous place en bonne position par rapport aux concurrents traditionnels qui ont fait le choix de la production délocalisée. Les clients l'ont bien compris. Ils nous intègrent dans leurs projets et nous passent désormais davantage de commandes. C'est ainsi que nous pouvons sereinement envisager pour l'exercice 2022 un doublement du niveau de prises de commandes pour DBT ».



À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 3 gammes d'activités :

La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.

La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis 25 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (- de 30 minutes) et ultra-rapide (- de 20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe. Découvrez notre gamme de chargeurs sur www.dbt.fr/dbt-cev

La filiale R3 accélère la transition vers une mobilité plus respectueuse de l'environnement en s'attaquant aux challenges qui ralentissent l'adoption de véhicules électriques : R3 met à disposition des usagers un réseau de stations de recharge ultra-rapide avec des bornes allant jusqu'à 150 kW. Pour plus d'informations sur R3 : www.R3-charge.fr

La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.



Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.





