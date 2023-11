DBT : DBT sélectionné dans la 1ère promotion des 500 entreprises participant au programme ETIncelles, visant à transformer des PME performantes en ETI leaders sur leurs marchés

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

22 novembre 2023

DBT sélectionné dans la 1 ère promotion des 500 entreprises participant

au programme ETIncelles, visant à transformer

des PME performantes en ETI leaders sur leurs marchés

Brebières, le 22 novembre 2023, 18h00 – Le groupe DBT (Euronext Growth - code ISIN : FR0013066750 – code mnémonique : ALDBT) expert européen des bornes de recharge pour véhicules électriques, est fier d'avoir été sélectionné pour intégrer le dispositif ETIncelles, initiative du président de la République qui a pour ambition d'accompagner au mieux les PME qui ont le potentiel et la volonté de devenir des ETI en identifiant notamment les freins administratifs à leur croissance pour mieux les lever et dans les meilleurs délais.

A l'occasion du lancement officiel du programme ETIncelles par Monsieur Emmanuel Macron le mardi 21 novembre dernier, Monsieur Alexandre Borgoltz, Directeur Général de DBT a été reçu au palais de l'Elysée avec 99 autres représentants d'entreprises lauréates afin que leur soient présentées les grandes lignes de la mise en œuvre du programme ETIncelles.

Le plan ETIncelles ambitionne de faire grandir en taille 500 PME présentant un fort potentiel de croissance d'ici à 2027, en leur proposant un accompagnement personnalisé. A titre illustratif, différents sujets de blocage ont été soulevés lors de la phase d'expérimentation du dispositif, tels que les aides à l'export, le recrutement des talents, le remboursement des différents crédits d'impôt ou encore la complexité de la commande publique. Le plan ETIncelles prévoit notamment la mise à disposition d'un interlocuteur unique au service de la PME pour l'aider à surmonter tous les obstacles administratifs pouvant freiner son développement.

Le groupe DBT a intégré la 1 ère promotion expérimentale lancée en janvier 2023 et composée de 50 PME de croissance. Une deuxième promotion a été complétée en septembre 2023, intégrant 50 nouvelles entreprises. Les 100 entreprises accompagnées à travers le programme ETIncelles sont réparties de manière homogène sur l'ensemble du territoire, couvrant un vaste éventail de secteurs d'activités. Leur présence à travers le territoire et leur diversité sectorielle se veut le reflet du tissu économique français.

« Au nom de tous les collaborateurs du groupe, je suis très fier que DBT ait été intégré au programme ETIincelles dès la phase d'expérimentation. Le fort degré d'innovation de DBT et son savoir-faire industriel privilégiant le « made in France » ont été des atouts indéniables dans ce succès collectif. Il montre également l'ambition de croissance du groupe et son souhait d'être un acteur référent de la mobilité électrique en France. » conclut Alexandre BORGOLTZ, Directeur Général de DBT

À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 4 gammes d'activités :

La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.

La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis plus de 30 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (- de 30 minutes) et ultra-rapide (- de 20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe. Découvrez notre gamme de chargeurs sur www.dbt.fr/dbt-cev

La filiale R3 accélère la transition vers une mobilité plus respectueuse de l'environnement en s'attaquant aux challenges qui ralentissent l'adoption de véhicules électriques : R3 met à disposition des usagers un réseau de stations de recharge ultra-rapide avec des bornes allant jusqu'à 150 kW. Pour plus d'informations sur R3 : www.R3-charge.fr

La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

