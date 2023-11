DBT : DBT lance MILESTONE : une nouvelle ère pour la recharge rapide des véhicules électriques

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

20 novembre 2023

DBT lance MILESTONE® : une nouvelle ère

pour la recharge rapide des véhicules électriques

Brebières, le 20 novembre 2023, 18h00 – Le groupe DBT (Euronext Growth - code ISIN : FR0013066750 – code mnémonique : ALDBT) expert européen des bornes de recharge pour véhicules électriques, annonce le lancement ce jour de Milestone®, la nouvelle génération de bornes de charge ultra-rapide pour les voitures électriques. MILESTONE® représente une avancée majeure dans le domaine de la recharge électrique, combinant une technologie de pointe à un haut niveau de services associés.

MILESTONE® : L'INNOVATION AU SERVICE DE LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

MILESTONE® est le résultat combiné de plus de 15 ans d'expérience dans la recharge rapide et de 2 ans de recherche et développement des équipes de DBT. Cette nouvelle génération de bornes de recharge, développée en interne, répond aux besoins croissants de la mobilité électrique et incarne l'excellence en matière de conception, de fabrication et de performances.

Les bornes de recharge MILESTONE® sont conçues, testées et fabriquées dans le nord de la France, favorisant l'emploi local et garantissant une qualité inégalée. Elles sont recyclables jusqu'à 85%, contribuant aussi à la durabilité de la mobilité électrique. Depuis la sélection du produit entre 7 et 360kw en DC jusqu'aux services après-vente, MILESTONE® offre à la fois une performance et une fiabilité optimum pour les opérateurs réseau, ainsi qu'une expérience de recharge intuitive répondants aux attentes de chaque utilisateur.

« L'avènement de MILESTONE® marque un changement d'ère dans la mobilité électrique. Les performances de recharge et l'intelligence embarquée de la gamme permettront à l'écosystème de s'affranchir les barrières qui freinent encore l'adoption massive du véhicule électrique, pour que personne n'ait plus jamais à se soucier des problèmes de recharge. MILESTONE® représente aussi une étape importante dans l'histoire de DBT, cette nouvelle gamme ultra performante nous permettra de conquérir de nouveaux marchés afin de positionner la marque comme référence de la recharge rapide en France et en Europe. Notre objectif est simple : nous voulons rendre la recharge électrique facile et pratique pour tout le monde, contribuant ainsi à un avenir plus propre et plus durable » conclut Alexandre BORGOLTZ, Directeur Général de DBT.

À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 4 gammes d'activités :

La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.

La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis plus de 30 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (- de 30 minutes) et ultra-rapide (- de 20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe. Découvrez notre gamme de chargeurs sur www.dbt.fr/dbt-cev

La filiale R3 accélère la transition vers une mobilité plus respectueuse de l'environnement en s'attaquant aux challenges qui ralentissent l'adoption de véhicules électriques : R3 met à disposition des usagers un réseau de stations de recharge ultra-rapide avec des bornes allant jusqu'à 150 kW. Pour plus d'informations sur R3 : www.R3-charge.fr

La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

Groupe DBT

Parc Horizon 2000 –

Rue Maurice Grossemy

62117 Brebières

Service Communication

communication@dbt.fr

Relations Investisseurs

ir@dbt.fr

Relations Presse

info@capvalue.fr

01 80 81 50 00