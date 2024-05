DBT (ALDBT) - Résultats 2023 / Les objectifs sont clairs ! / Achat - Obj. 5,5 € - Pot. +310%

Résultats 2023 : Les objectifs sont clairs, il faut désormais démontrer !

2023, année du ménage ;

2024, année de la mise en œuvre ;

2025, année de la confirmation.

On peut considérer que 2023 est véritablement la première année de déploiement de l'activité d'opérateur de bornes de recharge R3 lancée avec Amundi et la Banque des Territoires (CDC). Pour rappel, R3 bénéficie d'un budget de 50 M€, dont 20% devant être financés par DBT, pour déployer plus de 300 sites de recharges. Fin 2023, 55 sites étaient opérationnels vs 11 fin 2022 ce qui représente un peu plus de 30 sites disponibles en année pleine. Parallèlement, DBT a poursuivi son développement en tant que constructeur de bornes de recharges ainsi que sa politique d'innovation avec le lancement en 2024 de la nouvelle gamme de bornes Milestone®.

2023 a montré deux visages : un premier semestre dynamique avec notamment une progression de 43% du CA de ventes de bornes de recharge (4,7 M€) et un second semestre pénalisé par le manque de moyens financiers pour accompagner la demande. La priorité a été mise sur R3 qui est une activité très consommatrice en termes de CAPEX pour déployer les sites. Ce fléchage des moyens a pénalisé l'activité de ventes de bornes notamment pour sécuriser l'achat de composants. La difficulté d'approvisionnement n'a pas permis de répondre à la demande et a induit un léger recul de cette activité (-6%) avec un CA de 3,8 M€. In fine, le CA BR (bornes de recharge) ne progresse « que de » +16% à 8,6 M€ et R3 réalise 0,6 M€.