DBS, Franklin Templeton et Ripple s'associent pour la transaction de fonds monétaires tokenisés
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 03:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

DBS Group DBSM.SI s'est associé au gestionnaire d'actifs américain Franklin Templeton

BEN.N et à la société de blockchain ripple pour offrir aux investisseurs accrédités et institutionnels des services de transactions et de prêt utilisant des fonds monétaires tokenisés et le stablecoin en dollars américains de Ripple.

Dans le cadre de cet accord, la plus grande banque de Singapour a déclaré qu'elle inscrirait le jeton sgBENJI de Franklin Templeton - l'unité du fonds du marché monétaire en dollars américains tokenisé du gestionnaire d'actifs - sur le DBS Digital Exchange avec le stablecoin RLUSD de Ripple.

La mise en place permettra aux investisseurs éligibles d'échanger entre les deux et d'obtenir un rendement, a déclaré la banque dans un communiqué.

"Ce partenariat démontre comment les titres tokenisés peuvent jouer ce rôle tout en injectant plus d'efficacité et de liquidité dans les marchés financiers mondiaux", a déclaré Lim Wee Kian, directeur général de DBS Digital Exchange, dans le communiqué.

DBS a déclaré qu'elle envisageait également de permettre aux clients d'utiliser les jetons sgBENJI comme garantie de crédit, soit par le biais de transactions de rachat gérées par les banques, soit par le biais de plates-formes tierces où DBS agirait en tant qu'agent détenant le collatéral mis en gage.

Franklin Templeton émettra les jetons sur la blockchain XRP Ledger de Ripple, selon le communiqué.

