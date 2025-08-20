Dayforce est en pourparlers avancés pour un rachat par Thoma Bravo à 70 dollars par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions au paragraphe 2, ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 5 et 8) par Zaheer Kachwala

La société de logiciels de gestion des ressources humaines Dayforce DAY.N a déclaré mercredi qu'elle était en discussions avancées pour être rachetée par Thoma Bravo pour 70 dollars par action, alors que les sociétés de capital-investissement se tournent vers les logiciels en tant que moteurs de croissance dans une économie incertaine.

Les actions de Dayforce ont augmenté d'environ 3 %dans les premiers échanges.

L'offre représente une prime de 32,4 % par rapport au cours de clôture de l'action le 15 août, avant l'annonce des négociations, et une valeur de 11,18 milliards de dollars, selon les calculs de Reuters.

Si l'opération est finalisée, il s'agira d'un nouveau rachat d'une société de logiciels par un fonds d'investissement privé, Thoma Bravo misant sur le développement de logiciels d'intelligence artificielle et sur la résilience des revenus récurrents dans une économie mise sous pression par les droits de douane et les dépenses irrégulières.

"Dayforce est soulagée d'être une société publique sous-évaluée et gagne en flexibilité pour investir et se développer en dehors de la pression trimestrielle de Wall Street. Thoma Bravo s'assure un actif SaaS solide avec un flux de trésorerie régulier, un potentiel d'IA et une marge de manœuvre pour des améliorations opérationnelles", a déclaré Jeremy Goldman, analyste chez eMarketer.

Le marché de la gestion du capital humain a fait l'objet d'une consolidation importante, les grands acteurs rachetant des entreprises plus petites pour renforcer leurs produits et s'emparer de parts de marché dans un contexte de détérioration du marché de l'emploi. .

Paychex PAYX.O a annoncé l'acquisition de son rival Paycor pour 4,1 milliards de dollars au début de l'année, tandis qu'Automatic Data Processing a acquis WorkForce Software l'année dernière pour environ 1,2 milliard de dollars .

On aurait pu s'attendre à plus d'activité après l'acquisition de Paychex-Paycor, mais l'annonce des droits de douane par le président américain Donald Trump en avril pourrait avoir incité les participants à adopter une approche attentiste, a déclaré Scott Kessler, Global Sector Lead, TMT, chez Third Bridge.

Dayforce a déclaré qu'il n'y avait aucune garantie quant à la conclusion d'un accord pour une transaction.

La société, qui fournit des services de gestion du capital humain et de la paie par le biais de sa plateforme logicielle, a vu son action perdre plus de 9 % de sa valeur depuis le début de l'année, avec des performances inférieures à celles de ses pairs.