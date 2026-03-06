Day One Biopharma bondit après l'annonce par Servier d'une acquisition de 2,5 milliards de dollars

6 mars - ** Les actions du fabricant de médicaments Day One Biopharmaceuticals DAWN.O ont bondi de 65,9 % à 21,20 $ avant la mise sur le marché

** Le fabricant de médicaments français Servier a déclaré qu'il achèterait co pour environ 2,5 milliards de dollars

** Servier paiera 21,50 $ par action de DAWN en espèces, ce qui représente une prime de 68 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** A la dernière clôture, DAWN a augmenté de 37,1% depuis le début de l'année