Day One Biopharma bondit après l'annonce par Servier d'une acquisition de 2,5 milliards de dollars
06/03/2026 à 15:15

6 mars - ** Les actions du fabricant de médicaments Day One Biopharmaceuticals DAWN.O ont bondi de 65,9 % à 21,20 $ avant la mise sur le marché

** Le fabricant de médicaments français Servier a déclaré qu'il achèterait co pour environ 2,5 milliards de dollars

** Servier paiera 21,50 $ par action de DAWN en espèces, ce qui représente une prime de 68 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** A la dernière clôture, DAWN a augmenté de 37,1% depuis le début de l'année

Valeurs associées

DAY ONE BIOPHRM
21,1300 USD NASDAQ +65,34%
A lire aussi

  • Oslo, en Norvège. ( AFP / JONATHAN NACKSTRAND )
    Le fonds souverain norvégien se désengage du groupe Bolloré, des associations se félicitent
    information fournie par Boursorama avec AFP 06.03.2026 16:34 

    Le fonds souverain norvégien a décidé de se désengager de la société Bolloré en raison d'un sujet de droits humains dans des plantations d'huile de palme au Cameroun, une décision saluée par des organisations de défense de l'environnement et de communautés de pays ... Lire la suite

  • Un magasin Costco à New York
    USA-Les ventes au détail ont baissé moins que prévu en janvier
    information fournie par Reuters 06.03.2026 16:33 

    Les ‌ventes au détail aux ​Etats-Unis ont baissé de 0,2% d'un mois sur l'autre ​en janvier, moins que prévu, ​montrent les données ⁠publiées vendredi par le ‌département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters tablaient ​sur ‌une baisse de 0,3% ⁠après ... Lire la suite

  • Un salon de l'emploi organisé à Boston
    Etats-Unis: L'économie a détruit 92.000 emplois en février
    information fournie par Reuters 06.03.2026 16:30 

    L'économie américaine a détruit a ‌détruit des emplois de manière inattendue en février, dans un contexte marqué par ​une grève des travailleurs de la santé et des conditions météorologiques hivernales rigoureuses, tandis que le taux de chômage a augmenté à 4,4%, ... Lire la suite

  • Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York
    Wall Street ouvre en nette baisse, le pétrole et l'emploi inquiètent
    information fournie par Reuters 06.03.2026 16:28 

    La Bourse de New York a ouvert ‌en nette baisse vendredi, pénalisée par les craintes liées aux répercussions inflationnistes de la guerre au ​Moyen-Orient et par les données faisant état d'une destruction d'emplois en février aux Etats-Unis. Dans les premiers échanges, ... Lire la suite

