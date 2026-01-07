DAX40 première incursion au-delà des 25.000Pts
information fournie par Zonebourse 07/01/2026 à 18:06
L'indice réussit au passage un doublé intraday/clôture en finissant presque au plus haut à 25.100, après un zénith à 25.121 inscrit à 17H25 (à 5Mn de la clôture).
L'indice met fin à 6 mois de stagnation au sein du canal 23.000/24.650, et s'ouvre ainsi la route des 26.300 par la règle du report d'amplitude.
Il devient difficile d'évoquer un faux signal haussier avec des MM50et MM100 regroupées vers 24.000 et qui s'orientent de nouveau à la hausse.
