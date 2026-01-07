 Aller au contenu principal
DAX40 première incursion au-delà des 25.000Pts
information fournie par Zonebourse 07/01/2026 à 18:06

Avec Rheinmetal et ses 4,8% (toujours cette même locomotive du secteur de la défense), le DAX40 effectue sa première incursion de l'histoire au-delà des 25.000Pts.
L'indice réussit au passage un doublé intraday/clôture en finissant presque au plus haut à 25.100, après un zénith à 25.121 inscrit à 17H25 (à 5Mn de la clôture).
L'indice met fin à 6 mois de stagnation au sein du canal 23.000/24.650, et s'ouvre ainsi la route des 26.300 par la règle du report d'amplitude.
Il devient difficile d'évoquer un faux signal haussier avec des MM50et MM100 regroupées vers 24.000 et qui s'orientent de nouveau à la hausse.

