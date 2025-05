DAX 40 : nouveau record absolu avec Rheinmetall à +207% annuel information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 10:31









(CercleFinance.com) - Même s'il n'y a aucune actualité favorable, rien n'arête le DAX40 (+0,6%) qui établit un nouveau record absolu (en intraday pour l'instant) à 21.160 et affiche désormais +21,5% de hausse annuelle. L'indice franchit le cap des +32% en 6 semaines (record absolu également), dans le sillage de Rheinmetal qui pulvérise la barre des +200% (+207%) depuis le 1er janvier. Ces gains stratosphériques du DAX s'accumulent sans aucun retracement supérieur à 0,7% depuis le 11 avril (c'est également sans précédent)... à l'exception des -1,55% du 23 mai, un repli effacé -au point près- dès la séance suivante : ou nouvelle validation du principe 'buy the dips'... et celle est un cas d'école ! Faute de précédent historique, aucun scénario ne peut être cité en référence... tous les 'Bulls' ont déjà pris rendez-vous avec les 25.000 Pts pour la fin du mois de mai (soit +3% supplémentaires, une simple formalité au rythme actuel, avec des séances à +1,5% dès qu'une actualité positive se présente).

Valeurs associées RHEINMETALL 1 881,500 EUR Tradegate +2,06%