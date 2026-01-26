Davos : les développements géopolitiques au centre de l’attention

AMUNDI

Vers un léger repli du marché du travail aux Etats-Unis, ralentissement de l'inflation dans la zone euro, anticipation de mesures de relance en Chine… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

L'équilibre mondial évolue, en particulier dans un contexte de changements géopolitiques importants qui entraînent une volatilité accrue sur les marchés financiers. La menace du président D. Trump d'imposer des droits de douane supplémentaires à huit pays membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) — à moins que les États-Unis soient autorisés à acheter le Groenland au Danemark — a d'abord provoqué une brève chute sur les marchés, suivie d'un rebond lorsque la menace a été retirée quelques jours plus tard. En parallèle, le Parlement européen a voté la suspension de la ratification de l'accord commercial entre l'Union européenne (UE) et les États-Unis, qui devait entrer en vigueur le 7 février. Cela ne signifie pas que l'accord est compromis, mais que l'Europe adopte une approche attentiste.

Ces développements, et ceux à venir, pourraient entraîner une volatilité élevée et persistante des marchés. Les investisseurs devraient donc maintenir une approche diversifiée avec des valeurs refuge telles que l'or, dont le cours a atteint un nouveau record historique la semaine dernière.

(...)

