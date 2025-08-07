Datadog prévoit des résultats positifs pour le troisième trimestre grâce à l'adoption accrue de la sécurité dans le cloud

La société de sécurité en nuage Datadog

DDOG.O a prévu un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street jeudi, signalant une demande croissante pour ses services alors que les entreprises augmentent leurs investissements dans l'intelligence artificielle.

Les actions de la société basée à New York ont bondi de plus de 10 % dans les échanges avant bourse.

Les entreprises accélèrent l'adoption de l'IA et des technologies cloud, entraînant une demande accrue pour la suite de produits de Datadog qui surveillent et sécurisent les applications basées sur le cloud afin de garantir la performance, la fiabilité et la sécurité de ces systèmes.

L'entreprise bénéficie de la migration plus large vers l'infrastructure cloud, qui a créé de nouvelles exigences en matière de surveillance et d'analyse en temps réel.

La plateforme de Datadog, utilisée par des clients tels que Samsung 000810.KS , NASDAQ NDAQ.O et Comcast CMCSA.O , permet aux organisations de surveiller et d'analyser leurs opérations numériques, en les aidant à identifier et à résoudre les problèmes techniques.

La société a déclaré qu'elle présentait 125 nouvelles innovations pour "aider les clients à observer, sécuriser et agir sur leurs environnements cloud complexes et leurs piles technologiques d'IA."

Datadog prévoit un chiffre d'affaires au troisième trimestre compris entre 847 et 851 millions de dollars, supérieur aux estimations des analystes (819,9 millions de dollars), selon les données compilées par LSEG.

La société prévoit un bénéfice ajusté par action compris entre 44 et 46 cents, supérieur aux estimations de 42 cents.

Pour le deuxième trimestre, elle a enregistré un chiffre d'affaires de 827 millions de dollars, dépassant les estimations de 791,1 millions de dollars.

Sur une base ajustée, la société a gagné 46 cents par action, contre 42 cents estimés.