Datadog augmente après que Bernstein a relevé son objectif de prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
8 octobre - ** Les actions de la société de sécurité cloud Datadog DDOG.O en hausse de 5,46% à 162,98 $
** Bernstein relève l'objectif de prix de 147 $ à 170 $, citant les fortes tendances de consommation de cloud au second semestre, et maintient la note "surperformance"
** Les données métriques web pour le second semestre signalent la plus forte croissance en glissement trimestriel depuis 2021 - selon le courtier
** Bernstein prévoit désormais un BPA ajusté de 2,06 $ pour l'année fiscale, contre 2,03 $ précédemment
** Le titre est en hausse de 13,8 % depuis le début de l'année si l'on tient compte des mouvements de la séance
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer