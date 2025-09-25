 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 792,59
-0,45%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Databricks et OpenAI s'associent pour fournir des modèles d'IA aux clients entreprises
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 15:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'analyse Databricks a annoncé jeudi un partenariat avec OpenAI pour intégrer les modèles d'intelligence artificielle du fabricant de ChatGPT dans ses plates-formes destinées aux clients entreprises.

Dans le cadre de cet accord, les modèles d'intelligence artificielle d'OpenAI seront intégrés directement dans la plateforme en nuage de Databricks pour les données et les analyses d'entreprise, ainsi que dans son produit phare, Agent Bricks, qui aide les clients à créer, tester et mettre à l'échelle des applications et des agents d'intelligence artificielle.

Le partenariat devrait générer un chiffre d'affaires de 100 millions de dollars, selon Databricks.

OpenAI s'est développée au-delà de Microsoft Azure, son partenaire cloud de longue date, afin d'accélérer la croissance de son activité d'entreprise et de favoriser une adoption plus large de ses outils d'IA parmi les clients entreprises.

Pour Databricks, ce dernier accord lui donne un avantage dans la course à l'IA d'entreprise par rapport à son rival Snowflake SNOW.N , qui en est encore aux premiers stades de développement de ses capacités d'IA.

"Nous constatons une demande écrasante de la part des clients entreprises qui cherchent à créer des applications et des agents d'IA sur leurs données, adaptés à leurs besoins commerciaux uniques", a déclaré Ali Ghodsi, directeur général de Databricks.

GPT-5 sera un modèle phare pour plus de 20 000 clients entreprises de Databricks.

L'accord s'appuie sur le partenariat existant entre les deux sociétés, dans le cadre duquel OpenAI s'appuie sur Databricks pour traiter les données d'IA, en améliorant ses produits et l'expérience ChatGPT.

Databricks a également été l'un des premiers à héberger gpt-oss , les modèles de langage à poids ouvert d'OpenAI, qui excellent dans le raisonnement avancé.

La société basée à San Francisco a clôturé un tour de table d'un milliard de dollars au début du mois, ce qui lui a permis d'atteindre une valeur de 100 milliards de dollars et d'être l'une des entreprises privées les plus précieuses au monde.

Valeurs associées

MICROSOFT
507,1600 USD NASDAQ -0,59%
SNOWFLAKE
219,710 USD NYSE -1,28%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank