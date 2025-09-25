Databricks et OpenAI s'associent pour fournir des modèles d'IA aux clients entreprises

La société d'analyse Databricks a annoncé jeudi un partenariat avec OpenAI pour intégrer les modèles d'intelligence artificielle du fabricant de ChatGPT dans ses plates-formes destinées aux clients entreprises.

Dans le cadre de cet accord, les modèles d'intelligence artificielle d'OpenAI seront intégrés directement dans la plateforme en nuage de Databricks pour les données et les analyses d'entreprise, ainsi que dans son produit phare, Agent Bricks, qui aide les clients à créer, tester et mettre à l'échelle des applications et des agents d'intelligence artificielle.

Le partenariat devrait générer un chiffre d'affaires de 100 millions de dollars, selon Databricks.

OpenAI s'est développée au-delà de Microsoft Azure, son partenaire cloud de longue date, afin d'accélérer la croissance de son activité d'entreprise et de favoriser une adoption plus large de ses outils d'IA parmi les clients entreprises.

Pour Databricks, ce dernier accord lui donne un avantage dans la course à l'IA d'entreprise par rapport à son rival Snowflake SNOW.N , qui en est encore aux premiers stades de développement de ses capacités d'IA.

"Nous constatons une demande écrasante de la part des clients entreprises qui cherchent à créer des applications et des agents d'IA sur leurs données, adaptés à leurs besoins commerciaux uniques", a déclaré Ali Ghodsi, directeur général de Databricks.

GPT-5 sera un modèle phare pour plus de 20 000 clients entreprises de Databricks.

L'accord s'appuie sur le partenariat existant entre les deux sociétés, dans le cadre duquel OpenAI s'appuie sur Databricks pour traiter les données d'IA, en améliorant ses produits et l'expérience ChatGPT.

Databricks a également été l'un des premiers à héberger gpt-oss , les modèles de langage à poids ouvert d'OpenAI, qui excellent dans le raisonnement avancé.

La société basée à San Francisco a clôturé un tour de table d'un milliard de dollars au début du mois, ce qui lui a permis d'atteindre une valeur de 100 milliards de dollars et d'être l'une des entreprises privées les plus précieuses au monde.