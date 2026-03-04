Dassault Aviation vise un CA d’environ 8,5 milliards d’euros en 2026

Le logo Dassault Aviation
Dassault Aviation a annoncé mercredi prévoir en 2026 une hausse de son chiffre d’affaires, attendu autour de 8,5 milliards d’euros, ainsi que la livraison de 28 Rafale et 40 Falcon, après avoir enregistré un chiffre d’affaires ajusté à 7,42 milliards d’euros en 2025.
Le constructeur aéronautique avait annoncé en janvier prévoir plus de 7 milliards d’euros de chiffre d'affaires annuel. Il avait aussi fait état de la livraison de 37 Falcon et 26 Rafale en 2025, contre un objectif de 40 Falcon et 25 Rafale annoncé en mars 2025.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer