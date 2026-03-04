 Aller au contenu principal
Dassault Aviation vise un CA d’environ 8,5 milliards d’euros en 2026
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 08:32

Le logo Dassault Aviation

‌Dassault Aviation a annoncé ​mercredi prévoir en 2026 une hausse de son ​chiffre d’affaires, attendu autour de ​8,5 milliards d’euros, ⁠ainsi que la livraison ‌de 28 Rafale et 40 Falcon, après ​avoir ‌enregistré un chiffre ⁠d’affaires ajusté à 7,42 milliards d’euros en 2025.

Le ⁠constructeur aéronautique ‌avait annoncé en ⁠janvier prévoir plus ‌de 7 milliards ⁠d’euros de chiffre d'affaires ⁠annuel. Il ‌avait aussi fait état ​de ‌la livraison de 37 Falcon et 26 ​Rafale en 2025, contre un ⁠objectif de 40 Falcon et 25 Rafale annoncé en mars 2025.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par ​Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise
