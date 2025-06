Dassault Aviation: vers un Falcon 2000 produit en Inde information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 12:30









(CercleFinance.com) - A l'occasion du Salon du Bourget, Dassault Aviation annonce la signature d'un accord avec Reliance Infrastructure Ltd, filiale de Reliance Aerostructure Limited (RAL), pour la fabrication en Inde de Falcon 2000 LXS destinés au marché mondial.



'C'est la première fois que Dassault Aviation fabriquera des avions Falcon 2000 en dehors de la France, positionnant ainsi l'Inde comme un centre stratégique de l'aviation mondiale', explique le constructeur aéronautique.



Pour le groupe français, DRAL (Dassault Reliance Aerospace Limited) deviendra un centre d'excellence (CoE) pour la gamme Falcon, dont les Falcon 6X et Falcon 8X, le premier de ce type en dehors de la France.



Le transfert de l'ensemble des opérations d'assemblage du fuselage et des ailes, associé à d'importantes mises à niveau des installations, ouvrira la voie au premier vol du Falcon 2000 'Made in India' en Inde, d'ici à 2028.





Valeurs associées DASSAULT AVIATION 305,6000 EUR Euronext Paris +0,20%