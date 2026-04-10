Dassault Aviation : retombe en direction du 'gap' des 320,8E du 31/03
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 16:50
Dans le cas contraire, au-delà de 353E, Dassault Aviation pourrait s'élancer en direction de 367E en cas de franchissement du double sommet historique des du 6 mais 2025 et de février 2026.
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