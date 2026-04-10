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Dassault Aviation : retombe en direction du 'gap' des 320,8E du 31/03
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 16:50

Dassault Aviation semble compléter l'ébauche d'un scénario de type "têtes/épaules" sous 337E(zénith du 28 janvier) 353E (zénith des 20 février et du 12 mars) puis 340E (du 2 au 8 avril): la "ligne de cou" gravite vers 307E, le titre pourrait alors chuter vers 282E ("gap" du 2 janvier)... mais le 1er objectif à court terme sera le comblement du "gap" des 320,8E du 31 mars.

Dans le cas contraire, au-delà de 353E, Dassault Aviation pourrait s'élancer en direction de 367E en cas de franchissement du double sommet historique des du 6 mais 2025 et de février 2026.

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DASSAULT AVIATION
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