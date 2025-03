Dassault Aviation: résultat net consolidé de 924 ME en 2024 information fournie par Cercle Finance • 05/03/2025 à 08:46









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires ajusté consolidé est de 6 230 millions d'euros en 2024 contre 4 801 millions d'euros en 2023. La part du chiffre d'affaires à l'Export est de 68%.



21 Rafale (14 France et 7 Export) ont été livrés en 2024, pour une prévision de 20 livraisons. 13 Rafale (11 France et 2 Export) avaient été livrés en 2023.



31 Falcon ont été livrés en 2024, pour une prévision de 35, contre 26 livraisons en 2023.



Le résultat opérationnel ajusté s'établit à 519 millions d'euros, soit une marge opérationnelle de 8,3%. Le résultat net consolidé ajusté 2024 est de 1 056 millions d'euros contre 886 millions d'euros en 2023, en hausse de 19,2%. Le résultat net consolidé 2024 est de 924 millions d'euros contre 693 millions d'euros en 2023.



Les prises de commandes consolidées 2024 sont de 10 869 millions d'euros contre 8 253 millions d'euros en 2023. La part des prises de commandes à l'Export est de 90%.



La prévision pour 2025 est un chiffre d'affaires en hausse par rapport à celui de 2024 classe 6,5 milliards d'euros, dont la livraison de 40 Falcon et 25 Rafale.





Valeurs associées DASSAULT AVIATION 283,60 EUR Euronext Paris +3,05%