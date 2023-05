Dassault Aviation : Renouvellement des mandats de quatre administrateurs, de M. Éric TRAPPIER comme Président-Directeur Général et de M. Loïk SEGALEN comme Directeur Général Délégué

Renouvellement des mandats de quatre administrateurs,

de M. Éric TRAPPIER comme Président-Directeur Général

et de M. Loïk SEGALEN comme Directeur Général Délégué

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires tenue ce jour a renouvelé pour 4 ans les mandats d’administrateurs de Madame Lucia SINAPI-THOMAS et de Messieurs Charles EDELSTENNE, Thierry DASSAULT et Éric TRAPPIER.

Le Conseil d’administration, tenu à l’issue de cette Assemblée Générale, a renouvelé M. Éric TRAPPIER comme Président-Directeur Général pour la durée de son mandat d’administrateur, et M. Loïk SEGALEN comme Directeur Général Délégué pour la durée des fonctions du Président-Directeur Général.

