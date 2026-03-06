Dassault Aviation réduit son capital social en annulant des actions
06/03/2026
Ce nombre d'actions représente 0,87% du capital social et la réduction a pris effet le 6 mars 2026. Au total, le capital social du groupe s'élève désormais à 62 170 196,80 euros, divisé en 77 712 746 actions de 80 centimes d'euro chacune, entièrement libérées.
Valeurs associées
|333,8000 EUR
|Euronext Paris
|+5,77%
