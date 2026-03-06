 Aller au contenu principal
Dassault Aviation réduit son capital social en annulant des actions
06/03/2026

Le conseil d'administration de Dassault Aviation a décidé de réduire le capital de la société par voie d'annulation de 684 288 actions propres détenues au nominatif.

Ce nombre d'actions représente 0,87% du capital social et la réduction a pris effet le 6 mars 2026. Au total, le capital social du groupe s'élève désormais à 62 170 196,80 euros, divisé en 77 712 746 actions de 80 centimes d'euro chacune, entièrement libérées.

