Dassault Aviation: réduction du capital de la société

(CercleFinance.com) - Dassault Aviation fait savoir que son Conseil d'administration réuni le 16 mai 2023 a décidé de réduire le capital de la société par voie d'annulation de 556 179 actions propres détenues au nominatif, représentant 0,67% de son capital social.



Cette réduction de capital a pris effet le 24 mai 2023.



Le capital social de Dassault Aviation s'élève désormais à 66 017 423,20 euros, divisé en 82 521 779 actions de 80 centimes d'euro chacune, entièrement libérées.



Cette opération n'a pas d'impact significatif sur l'actionnariat de Dassault Aviation.





