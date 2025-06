Dassault Aviation: protocole d'accords avec l'AMIAD information fournie par Cercle Finance • 19/06/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - A l'occasion du Salon du Bourget, Dassault Aviation fait part de la signature avec l'Agence Ministérielle pour l'IA de Défense (AMIAD), d'un protocole d'accords pour engager des travaux de recherche et développement sur plusieurs cas d'usage en matière de combat aérien.



En combinant leurs compétences respectives, ces deux entités souhaitent 'relever les défis du combat aérien futur et développer des solutions innovantes', dans un monde 'incertain où les menaces traditionnelles coexistent avec des défis émergents'.



'Cette collaboration vise à démontrer la pertinence du 'Faire avec', à renforcer la capacité de défense nationale et à maintenir la France à la pointe de la technologie dans le domaine de l'aéronautique militaire', ajoute le constructeur aéronautique.





