Dassault Aviation dévoile l'avion d'affaires Falcon 10X à long rayon d'action

* L'avion à grande cabine complète la paire de modèles après le 6X à plus faible rayon d'action

* L'objectif est de concurrencer les plus grands modèles de Bombardier et de Gulfstream

* Le directeur général de Dassault estime qu'il est trop tôt pour évaluer l'impact sur le Moyen-Orient

* La production future dépendra du niveau des commandes, selon le directeur général

Dassault Aviation

AM.PA a présenté son dernier avion d'affaires à long rayon d'action, le Falcon 10X, mardi en fin de journée, alors que le constructeur français défie ses rivaux nord-américains sur le marché des avions de luxe.

Le nouveau jet, d'une valeur de 80 millions de dollars, est doté de la plus grande cabine du marché et sera capable de relier des villes comme New York et Shanghai, a déclaré Dassault lors d'une cérémonie réunissant des fournisseurs et des dizaines de riches acheteurs potentiels dans son usine de Mérignac, en France.

Le lancement d'un nouveau penthouse volant intervient alors que les constructeurs d'avions rivalisent pour servir les richissimes et les chefs d'État dans le haut de gamme du marché des jets de luxe, bien que le directeur général Eric Trappier ait déclaré que les entreprises représenteraient la majeure partie des ventes prévues.

"Le rôle de cet avion est de parcourir de très longues distances tout en assurant un maximum de confort et de sécurité", a-t-il déclaré aux journalistes.

L'avion bimoteur, dont la mise en service était initialement prévue pour fin 2025, puis 2027, effectuera un vol inaugural "prochainement" et entrera en service vers la fin de la décennie, a déclaré M. Trappier.

Selon les analystes, la cabine du 10X, de la taille d'un dîner, et son rayon d'action marathon pourraient créer une course à trois contre les plus grands modèles du canadien Bombardier BBDb.TO et de l'unité Gulfstream de General Dynamics GD.N , qui ont tous deux livré environ quatre fois plus de jets au total que Dassault en 2025.

La demande de vols privés de la part des voyageurs fortunés et des entreprises reste forte, après avoir connu une hausse pendant la pandémie.

L'entreprise aérospatiale américaine Honeywell HON.O prévoit 8 500 livraisons d'avions d'affaires d'une valeur de 283 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

Dassault a refusé de dire combien de commandes elle avait reçues pour son jet le plus récent et le plus puissant, qui aura un rayon d'action de 7 500 miles nautiques (13 900 km) et sera en concurrence avec le Global 8000 de Bombardier et le G800 de Gulfstream.

IL EST TROP TÔT POUR ESTIMER L'IMPACT DE LA CRISE AU MOYEN-ORIENT

Pour la première fois, la société contrôlée par la famille française, qui fabrique également les avions de combat Rafale, a conçu un nouvel avion aux lignes épurées, équipé de moteurs de la société britannique Rolls-Royce RR.L .

Le Falcon 10X a été annoncé pour la première fois au plus fort de la pandémie de COVID-19 et est aujourd'hui présenté pour la première fois au public, au moment même où le conflit éclate au Moyen-Orient.

M. Trappier a déclaré qu'il était trop tôt pour évaluer l'impact du conflit sur l'industrie des avions d'affaires, qui dépend du Moyen-Orient pour 3 % de ses livraisons, selon Honeywell.

"Il n'y a pas d'impact immédiat, mais il y a des risques", a-t-il déclaré.

Le développement du Falcon 10X a été retardé par la pandémie, qui a exercé une pression sur les chaînes d'approvisionnement à l'échelle de l'industrie.

Le Falcon 6X, plus petit, est entré en service en 2023 après des retards également imputés à la pandémie.

M. Trappier a refusé d'estimer la production future du 10X, déclarant que cela dépendrait des commandes, pour lesquelles il n'a pas donné d'objectif. Les analystes attendent de voir si la montée en cadence se fera plus en douceur que celle du Falcon 6X, dont la portée est plus courte.

"Avec le Falcon 6X, nous avons vraiment eu des problèmes de chaîne d'approvisionnement et nous allons tirer les leçons de cette expérience", a déclaré M. Trappier.