Dassault Aviation: bilan des livraisons & commandes de 2024 information fournie par Cercle Finance • 07/01/2025 à 18:15









(CercleFinance.com) - Dassault Aviation fait savoir qu'en 2024, 21 Rafale ont été livrés, dont 14 pour la France et 7 à l'export, dépassant la prévision de 20 appareils.



Pour rappel, l'année précédente, 13 livraisons avaient été réalisées (11 pour la France et 2 à l'export).



Concernant les Falcon, 31 appareils ont été livrés, légèrement en dessous de la prévision de 35, mais en hausse par rapport aux 26 livrés en 2023.



Sur le plan des commandes, en 2024, 30 Rafale ont été commandés pour l'exportation, contre un total de 60 en 2023 (42 pour la France et 18 à l'export).



Pour les Falcon, 26 commandes ont été enregistrées en 2024, en progression par rapport aux 23 commandes passées en 2023.



Ainsi, au 31 décembre 2024, le carnet de commandes de l'avionneur comprenait 220 Rafale, dont 164 à l'export et 56 pour la France, contre 211 au 31 décembre 2023, ainsi que 79 Falcon, en léger recul par rapport aux 84 enregistrés au 31 décembre 2023.





