Dassault Aviation au salon de Dubaï

(Saint-Cloud, le 10 novembre 2023) – Dassault Aviation est particulièrement honorée de participer au salon aéronautique de Dubaï, du 13 au 17 novembre, en cette année où est célébré le 50 e anniversaire du partenariat unissant notre entreprise aux Emirats arabes unis.

Depuis 1973 et le Mirage 5, Dassault Aviation est partenaire des Forces armées des Emirats, qui mettent actuellement en œuvre une flotte de Mirage 2000-9 et qui ont passé commande de 80 Rafale en décembre 2021.

Notre exposition statique met à l’honneur un avion de combat Rafale C ainsi qu’un simulateur Rafale F4. Le Rafale est présenté en vol chaque jour par l’armée de l’Air et de l’Espace française, qui opère un détachement de Rafale déployé sur la base émirienne d’Al Dhafra.

Seront également exposés sur le statique un avion d’affaires Falcon 2000LXS et une maquette de la cabine du Falcon 10X à l’échelle 1.

D’une autonomie de 7 400km, le Falcon 2000LXS est le bimoteur le plus efficient et le plus polyvalent de sa catégorie. Décliné avec succès dans six versions différentes, l’avion totalise aujourd’hui près de 700 livraisons depuis son lancement.

Présenté en 2021, le Falcon 10X offrira une distance franchissable de 13 890 km permettant de relier sans escale depuis le Golfe n'importe quelle destination en Asie, en Australie/Nouvelle-Zélande ou sur la côte ouest des États-Unis. Sa cabine sera encore plus spacieuse que celle de certains jets régionaux modernes.

De nombreux Falcon sont opérés au Moyen-Orient où la fiabilité, le confort et la souplesse d’emploi de nos avions d’affaires sont appréciés. Dubaï est l’un des points clés du réseau de support Falcon. Un nouveau centre de maintenance, mis en œuvre par notre filiale ExecuJet MRO Services, a ouvert l’été dernier sur le nouvel aéroport d’Al Maktoum (DWC), en remplacement des anciennes installations situées sur l’aéroport international (DXB).

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle (dont 2 500 Falcon), Dassault Aviation dispose d'un savoir-faire et d'une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente et le support de tous les types d'avion, depuis l'appareil de combat Rafale jusqu'à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2022, le chiffre d'affaires de Dassault Aviation s'est élevé à 6,9 milliards d'euros.

