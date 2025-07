Dassault Aviation : Accord douanier Europe – États-Unis

Accord douanier Europe – États-Unis

Saint-Cloud, le 29 juillet 2025 – Suite à l’annonce, dimanche 27 juillet, qu’un accord a été trouvé entre l’Union Européenne et les États-Unis sur la question des droits de douane, Éric Trappier , Président-Directeur Général de Dassault Aviation, déclare : « Dassault Aviation est satisfait que l’Aéronautique soit exonérée de droits de douane. Cette exonération est positive pour les industriels du secteur, des deux côtés de l’Atlantique ».

