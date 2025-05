Dassault Aviation: +4% vers 324E, retracement de 332E en vue information fournie par Cercle Finance • 28/05/2025 à 10:27









(CercleFinance.com) - Dassault Aviation s'envole de +4% vers 324E: le secteur de la défense euphorise les marchés et surmotive les acheteurs: le retracement du zénith historique des 332E du 6 mai est en vue et l'objectif suivant pourrait se situer vers 338E (résistance oblique unissant les 2 précédents zéniths, dont celui du 19 mars).





Valeurs associées DASSAULT AVIATION 323,2000 EUR Euronext Paris +3,66%