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Darden Restaurants chute après un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 13:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 mars - ** Les actions de Darden Restaurants DRI.N , société mère d'Olive Garden, en baisse de 3,7 % à 193,29 $ avant le marché

** La société manque les estimations de bénéfices du 3ème trimestre en raison de la persistance des coûts de main-d'œuvre, des dépenses de marketing et de la hausse des coûts des ingrédients, y compris des prix élevés de la viande de bœuf

** Le bénéfice par action du troisième trimestre est de 2,68 $, inférieur aux estimations de 2,94 $ - données compilées par LSEG

** Les ventes trimestrielles ont augmenté de 5,9 % pour atteindre 3,34 milliards de dollars, ce qui correspond à peu près aux attentes

** Darden prévoit pour l'année fiscale 2026 une croissance de 4,5 % des ventes des restaurants comparables, par rapport à sa prévision précédente de 3,5 % à 4,3 %; réduit la prévision du BPA entre 10,57 $ et 10,67 $, largement au-dessus des estimations de 10,57 $

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de ~9% depuis le début de l'année

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DARDEN RESTAURAN
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