Dans un retournement de situation, Donald Trump déclare qu'il est sur la même longueur d'onde que le gouverneur du Minnesota à la suite d'une fusillade mortelle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un juge envisage une pause dans la répression au Minnesota

Trump envoie un tsar des frontières dans l'État, signe de coopération avec le gouverneur

Un candidat républicain au poste de gouverneur abandonne sa candidature, blâmant la répression

(Refonte avec les commentaires de Trump, paragraphes 1-5; l'audience du tribunal, paragraphes 9-11) par Brad Brooks, Jack Queen et Andy Sullivan

Dans un revirement brutal, le président Donald Trump a déclaré lundi qu'il était "sur la même longueur d'onde" que le gouverneur démocrate du Minnesota, à la suite de la fusillade mortelle d'un deuxième citoyen américain dans l'État par des agents de l'immigration, qui a suscité une réaction féroce. Les commentaires surprenants de M. Trump sur les réseaux sociaux après ce qu'il a qualifié de "très bon appel" avec le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, pourraient indiquer une désescalade de sa politique de répression de l'immigration dans l'État.

M. Walz et d'autres dirigeants démocrates se sont farouchement opposés à la vague d'immigration, qu'ils qualifient d'invasion anarchique mettant en péril la sécurité publique. Pour sa part, M. Trump a passé le mois dernier à accuser M. Walz d'incompétence pour n'avoir pas réussi à mettre fin à un scandale de fraude à l'aide sociale dans l'État.

M. Walz n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. M. Trump avait déjà déclaré qu'il enverrait le tsar des frontières de la Maison-Blanche, Tom Homan, pour travailler avec les autorités locales à la suite du décès par balle samedi d'un infirmier de 37 ans, Alex Pretti, par des agents de l'immigration lors d'une confrontation avec des manifestants à Minneapolis. Alors que d'autres hauts responsables de M. Trump ont qualifié M. Pretti de "terroriste national", M. Homan ne s'est pas exprimé publiquement sur l'incident.

Dans un communiqué, M. Trump a déclaré que M. Homan "n'a pas été impliqué" dans la répression au Minnesota "mais qu'il connaît et apprécie beaucoup de gens là-bas".

Les déclarations de M. Trump sont intervenues alors que des représentants de l'État ont fait pression sur un juge américain pour qu'il interrompe temporairement l'envoi massif de 3 000 agents de l'immigration.

"Cette administration, votre honneur, n'est pas satisfaite de l'État de droit. Elle ne se contente pas de laisser les tribunaux régler ce problème. Au lieu de cela, elle a recours à la violence dans les rues du Minnesota pour obtenir ce qu'elle veut", a déclaré Brian Carter, un avocat du bureau du procureur général de l'État, à la juge américaine Katherine Menendez.

LA JUGE SE DEMANDE SI ELLE A LE POUVOIR D'ARRÊTER L'OPÉRATION

Mme Menendez, nommée par le président démocrate Joe Biden, a semblé sceptique quant à l'argument de l'État selon lequel elle avait le pouvoir de mettre fin à l'opération au motif qu'elle violait la souveraineté de l'État.

"Je ne sais pas comment vous me demandez d'identifier quand le gouvernement fédéral a franchi la ligne", a-t-elle déclaré à M. Carter.

Mme Menendez a interrogé Brantley Mayers, avocat de l'administration Trump. Ce dernier a répondu par la négative, affirmant que l'administration était là pour faire respecter la loi fédérale sur l'immigration.

Mme Menendez a conclu l'audience après près de trois heures de débats. Elle n'a pas précisé quand elle rendrait sa décision.

L'arrivée massive d'agents a donné lieu à des manifestations massives dans les rues, sous des températures négatives, et à des condamnations féroces de la part des dirigeants démocrates de l'État. Soixante des plus grandes entreprises de l'État, dont Target, 3M, UnitedHealth et U.S. Bancorp, ont appelé dimanche à une désescalade immédiate des tensions entre l'État et l'administration Trump.

UN RÉPUBLICAIN ROMPT AVEC SON PARTI ET ABANDONNE SA CANDIDATURE AU POSTE DE GOUVERNEUR

L'un des principaux candidats républicains au poste de gouverneur, Chris Madel, a abandonné sa candidature lundi, estimant que la répression était allée trop loin et avait rendu la course ingagnable pour un républicain.

"Je ne peux pas soutenir les représailles déclarées des républicains nationaux contre les citoyens de notre État, et je ne peux pas non plus me considérer comme membre d'un parti qui le ferait", a-t-il déclaré dans une vidéo.

Les fonctionnaires du ministère de la sécurité intérieure ont décrit l'incident comme une attaque de M. Pretti, affirmant que les agents avaient tiré en état de légitime défense après qu'il se soit approché d'eux avec une arme de poing.

Mais la vidéo de la scène, vérifiée par Reuters, contredit cette version. Les images montrent Pretti tenant un téléphone - et non une arme - alors que les agents le plaquent au sol. On y voit également les agents retirer une arme à feu rangée près de sa ceinture après qu'il a été maîtrisé, quelques instants avant qu'ils ne lui tirent dessus. M. Pretti possédait un permis de port d'arme.

La secrétaire à la sécurité intérieure, Kristi Noem, restera à son poste "avec l'entière confiance du président", a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt.

Dimanche, M. Trump a déclaré au Wall Street Journal que son administration "examinait tout" au sujet de l'incident et a indiqué que les fonctionnaires de l'immigration finiraient par se retirer. De récents sondages Reuters indiquent qu'une part importante des partisans républicains de M. Trump - 39 % - se méfient de l'approche musclée , estimant qu'il convient de minimiser les dommages, même si cela signifie moins d'arrestations liées à l'immigration.

À Washington, les démocrates du Sénat ont déclaré qu'ils s'opposeraient à un projet de loi de financement du ministère de la sécurité intérieure, ce qui augmente la probabilité d'une fermeture partielle du gouvernement à partir de dimanche. Les républicains ont approuvé l'an dernier une augmentation massive du budget consacré à la lutte contre l'immigration, mais certains d'entre eux exigent désormais des réponses de la part de l'administration Trump.