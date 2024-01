Dans la course au rattrapage des VE, les constructeurs automobiles traditionnels s'associent à la Formule E

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Nick Carey

Les constructeurs automobiles traditionnels qui tentent de rattraper les leaders des VE comme Tesla TSLA.O s'appuient sur leurs équipes de course électrique de Formule E pour innover afin de construire de meilleurs VE de série avec une autonomie et une efficacité accrues, ou un prix plus bas.

La Formule E a eu du mal à séduire de nombreux amateurs de sport automobile, la Formule 1 attirant toujours un public beaucoup plus nombreux, car les voitures électriques n'ont pas la puissance soutenue et le bruit du moteur à combustion interne.

Mais les constructeurs automobiles traditionnels qui ont des équipes électriques affirment que la course à la maximisation ou à la régénération de la puissance - les voitures de Formule E commencent chaque course avec seulement 60 % de la capacité de la batterie dont elles ont besoin et doivent générer le reste par le freinage - les aide à développer des moteurs et des inverseurs plus efficaces, ainsi que des logiciels permettant d'améliorer les performances et l'autonomie.

Dans le cadre du passage à l'électrique, les voitures de sport plus puissantes et plus efficaces, ou les modèles de grande diffusion plus abordables, sont susceptibles de remporter leurs courses respectives.

Jaguar Land Rover, filiale de Tata Motors TAMO.NS , qui investit 15 milliards de livres (19 milliards de dollars) pour rattraper son retard dans la production de VE, utilisera la technologie des onduleurs au carbure de silicium développée pour ses voitures de Formule E afin d'améliorer l'efficacité de ses modèles haut de gamme de nouvelle génération, a déclaré James Barclay, directeur de l'équipe Jaguar TCS Racing.

JLR a déjà utilisé les enseignements tirés de la gestion des températures des batteries pour augmenter l'autonomie des Jaguar I-Pace EV en circulation aujourd'hui via des mises à jour en direct de 20 kilomètres (12,4 miles).

"L'avenir est électrique", a déclaré Thomas Mueller, responsable de l'ingénierie de production chez JLR. "C'est pourquoi la Formule E fait partie de notre stratégie

Nissan 7201.T rattrape également son retard en matière de VE , en prévoyant 19 modèles entièrement électriques d'ici à 2026. Le directeur de l'équipe de Formule E de Nissan, Tommaso Volpe, a déclaré que le logiciel de sa voiture de course était initialement basé sur celui de la Nissan Leaf.

Il a précisé que Nissan souhaitait des moteurs et des onduleurs plus efficaces, ainsi que des batteries plus petites, pour les véhicules électriques de grande diffusion de sa gamme. Un ingénieur principal de l'équipe française se réunit chaque semaine avec les développeurs du groupe motopropulseur au Japon pour faire le point sur les progrès accomplis.

"Nous transférons tout ce que nous pouvons... mais il faut que ce soit abordable pour le consommateur", a déclaré M. Volpe.

Porsche P911_p.DE Formula E ne prend pas seulement la technologie de son équipe pour développer des véhicules électriques de luxe, mais aussi le talent. Le constructeur automobile a réaffecté deux ingénieurs de pointe du programme de Formule E à des modèles routiers l'année dernière, a déclaré le directeur Florian Modlinger.

LABORATOIRE DE TECHNOLOGIE

D'autres ont pris un chemin différent.

BMW BMWG.DE a quitté la Formule E en 2021, déclarant avoir "épuisé les possibilités" de transfert de technologie.

Mercedes MBGn.DE s'est également retirée de la Formule E et utilise son équipe de F1 pour aider à concevoir des VE plus efficaces au lieu de . Ford F.N reviendra en F1 en 2026, en partie comme plateforme pour le développement des véhicules électriques.

"Les constructeurs qui restent avec nous voient certainement... La Formule E comme un laboratoire pour tester les technologies", a déclaré Alejandro Agag, fondateur de la Formule E, qui a cité la recharge rapide comme un domaine clé dans lequel les équipes ont fait des progrès.

Les dernières avancées dans le domaine du sport automobile ont généralement fini par se répercuter sur les modèles de grande consommation.

Mais Stellantis STLAM.MI , qui s'efforce de lancer des modèles électriques - en particulier des modèles abordables - tire les enseignements de l'équipe de Formule E de sa marque haut de gamme DS et les transmet à ses 13 autres marques afin d'accélérer le développement des véhicules électriques, a déclaré Eugenio Franzetti, directeur de DS Performance.

"Ce qui se passe dans la révolution électrique, c'est que le transfert de technologie sera très rapide", a déclaré M. Franzetti.

(1 $ = 0,7897 livre)