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Danone va acquérir Huel pour près d’un milliard d’euros
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 11:54

(Actualisé tout du long avec montant de la transaction, citations, détails, précisions)

Danone DANO.PA a conclu un accord pour acquérir Huel pour un montant proche d'un milliard d’euros, ont indiqué lundi deux sources proches du dossier, alors que le groupe alimentaire français poursuit l’élargissement de son portefeuille dans la nutrition fonctionnelle et complète.

Le groupe avait déclaré plus tôt lundi la signature d'un accord définitif en vue de racheter l'entreprise britannique, dont l’offre va des repas en poudre et des boissons prêtes-à-boire aux barres nutritionnelles.

Danone a précisé vouloir combiner la gamme de Huel et ses capacités digitales avec la présence mondiale et l'expertise nutritionnelle de Danone.

Le positionnement de Huel "résonne pleinement avec la mission" de Danone, a déclaré dans un communiqué le directeur général Antoine de Saint-Affrique, alors quele propriétaire des yaourts Activia et de l'eau Evian cherche à s'étendre dans des catégories en forte croissance dans le cadre de son plan "Renew".

Fondé en 2014, Huel commercialise des repas complets et équilibrés à base de plantes, via un modèle reposant principalement sur la vente en ligne directe au consommateur, tandis que sa présence en dans le détail continue de croître en Europe et aux États-Unis.

L’opération permettra à la marque d’accélérer son expansion sur de nouveaux marchés grâce aux infrastructures, capacités de distribution et ressources de R&D de Danone, selon James McMaster, directeur général de Huel.

Le marché des produits de nutrition complète est estimé à 5,9 milliards de dollars (5,13 milliards d'euros) en 2025, selon Future Market Insights, et devrait enregistrer un taux de croissance annuel de 6,5% au cours des dix prochaines années.

Danone a refusé de commenter le montant de la transaction.

(Rédigé par Elena Smirnova, Mathieu Rosemain et Mathias de Rozario,  avec la contribution de Dominique Patton, édité par Augustin Turpin)

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