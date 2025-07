Danone: signe le bail d'un futur site logistique vers Tours information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 18:33









(CercleFinance.com) - Argan rapporte que Danone France a signé un bail en état futur d'achèvement pour un entrepôt frigorifique Aut0nom à Sorigny, dans l'Isoparc, à une quinzaine de kilomètres au sud de Tours.



Le nouveau bâtiment, d'une surface totale de 8 200 m², bénéficiera d'une connexion directe à l'A10 et d'une proximité avec l'A85. Les équipements Aut0nom installés par Argan permettront de couvrir une part importante des consommations du site avec une énergie verte décarbonée et produite sur place.



Prévu pour l'été 2026, le déménagement concernera la soixantaine de salariés actuellement basés à Chambray-lès-Tours. Le bail a été conclu pour une durée ferme de neuf ans.



Philippe Amiotte, Directeur de l'Immobilier et de l'Environnement de Travail de Danone, a souligné que ' le label Aut0nom a été un argument décisif ', illustrant la volonté du groupe de renforcer son engagement environnemental.







Valeurs associées DANONE 69,0200 EUR Euronext Paris -0,58%