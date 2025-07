Danone : revient tester le plancher crucial des 69,35E information fournie par Cercle Finance • 02/07/2025 à 17:59









(CercleFinance.com) - Danone revient tester le plancher crucial des 69,35E des 7 avril et 30 juin : en cas d'enfoncement, la tendance baissière solidement établie depuis le pullback amorcé sous 76E le 25 mai.

La correction s'accélèrerait en direction des 65,4E, l'ex-plancher du 2 avril.





Valeurs associées DANONE 69,4200 EUR Euronext Paris -1,11%