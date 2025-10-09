Danone monte après les prévisions optimistes de JP Morgan

Danone DANO.PA bondit en Bourse jeudi pour atteindre un plus haut depuis la mi-septembre, après que les analystes de JP Morgan se sont montrés optimistes sur les résultats du troisième trimestre du groupe agroalimentaire.

Vers 10h34 GMT, le titre Danone progresse de 3,92%, alors que l'indice CAC 40 .FCHI gagne 0,16% au même moment.

"Nous prévoyons un trimestre solide avec une croissance de 4,7% des ventes à périmètre constant, contre 4,4% selon le consensus Bloomberg, ce qui constitue un bon résultat dans un contexte beaucoup plus prudent pour le reste des produits de base en Europe", indique JP Morgan dans une note préliminaire.

JP Morgan a ajouté prévoir un résultat annuel globalement solide pour Danone, les ventes continuant d'être tirées par les volumes.

"Avec des performances de premier ordre dans le secteur européen des produits de grande consommation et une dynamique qui devrait se poursuivre tout au long de l'année 2026, la composition de l'activité est de bon augure pour l'amélioration de la marge brute", estiment les analystes, ajoutant que l'action Danone dispose d'un potentiel de croissance supplémentaire.

(Rédigé par Mara Vîlcu et Mateusz Rabiega, édité par Blandine Hénault)