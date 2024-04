Danone confirme ses objectifs annuels

(AOF) - Danone a généré au premier trimestre un chiffre d’affaires de 6,79 milliards d’euros, en recul de 2,5%. Il a en particulier été pénalisé par un effet périmètre fortement négatif (-5%), résultant de la déconsolidation, en juillet 2023, des activités EDP (produits laitiers et d'origine végétale) en Russie, ainsi que par un effet négatif des taux de change de -3,2%. Le groupe d’agroalimentaire précise qu’il a progressé de 4,1% en données comparables, avec un volume/mix en hausse de 1,2% et un effet prix en hausse de 2,9%. L'activité Eaux s'est distinguée avec une croissance de 8,1% en comparable.

Les objectifs 2024 ont été confirmés. Danone anticipe une croissance du chiffre d'affaires en données comparables comprise entre 3% et 5% et une amélioration modérée de la marge opérationnelle courante.

" Nous sommes convaincus que 2024 sera une nouvelle année de progrès de notre modèle de création de valeur. C'est dans cet esprit que nous attendons de vous détailler le prochain chapitre de Renew Danone lors du Séminaire Investisseurs qui aura lieu en juin à Amsterdam ", a déclaré le directeur général, Antoine de Saint-Affrique.

