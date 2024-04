Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Danone: baisse de plus de 2% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 18/04/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Danone affiche un chiffre d'affaires de 6,79 milliards d'euros au titre du premier trimestre 2024, en baisse de 2,5% en raison d'effets périmètre (-5%) et change (-3,2%) fortement négatifs, et malgré une contribution positive de +1,7% de l'hyperinflation.



En données comparables, le groupe agroalimentaire a vu ses ventes s'accroitre de 4,1%, portées par des contributions de +1,2% du volume/mix et de +2,9% de l'effet prix. Cette croissance a été tirée en particulier par la catégorie de produits eaux (+8,1%).



Danone confirme ses objectifs pour l'ensemble de 2024, à savoir une croissance du chiffre d'affaires en données comparables entre +3 et +5%, ainsi qu'une amélioration modérée de la marge opérationnelle courante.





