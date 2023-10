Daniel Tragus sera nommé Directeur général d’Exel Industries le 20 décembre prochain

(AOF) - Réuni sous la présidence de M. Patrick Ballu, le Conseil d’administration d'Exel Industries a choisi Daniel Tragus pour succéder à Yves Belegaud en tant que Directeur général du groupe. Directeur général du groupe Exel Industries depuis décembre 2019, Yves Belegaud a annoncé au Conseil d’administration son intention de faire valoir ses droits à la retraite à compter de janvier 2024. Daniel Tragus est actuellement Directeur général délégué, en charge de la stratégie, du M&A et de la propriété industrielle au sein d'Exel Industries.

Ingénieur ICAM de formation et diplômé d'un Executive MBA d'HEC Paris, Daniel Tragus a réalisé l'intégralité de sa carrière dans des sociétés du groupe Exel Industries.

Dès 1988, il a occupé diverses fonctions techniques et managériales chez Kremlin, l'un des leaders mondiaux de la pulvérisation industrielle. Il en a pris la direction générale en 1999.

