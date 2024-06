Daniel Kretinsky détient 15,02% du capital de Quadient

Daniel Kretinsky à Paris, le 5 septembre 2019. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky a franchi le 21 juin le seuil de 15% du capital de Quadient (ex-Neopost), dont il détient désormais 15,02% du capital et des droits de vote, selon une déclaration publiée jeudi par l'Autorité française des marchés financiers (AMF).

L'homme d'affaires, qui multiplie les investissements, avait franchi le 18 octobre le seuil de 5% du capital de cette entreprise, spécialiste notamment des machines de traitement du courrier, puis celui de 10% le 10 janvier.

Au 31 janvier, il était le premier actionnaire de Quadient, avec 12,19%, devant Teleios Capital (10,01%) et Bpifrance (8,12%).

Outre les logiciels et machines pour la préparation et l'expédition de courrier, qui génèrent 729 millions d'euros de chiffre d'affaires, Quadient propose des logiciels pour gérer l'ensemble des communications d'une entreprise (245 millions d'euros) et des consignes automatiques de colis (88 millions).

L'entreprise a dégagé en 2023 un bénéfice net de 69 millions d'euros.

Le franchissement du seuil de 15%, via la société d'investissement Vesa Equity Investment, contrôlée par M. Kretinsky, "résulte d'une acquisition d'actions Quadient S.A. sur le marché", précise la déclaration auprès de l'AMF.

Dans sa déclaration d'intention, obligatoire en cas de franchissement des 15%, Vesa "déclare, pour les six mois à l'avenir", qu'elle "envisage de poursuivre ses achats d'actions Quadient". Mais elle "n'a pas l'intention d'acquérir le contrôle" de la société.

Après avoir construit sa fortune grâce aux énergies fossiles, M. Kretinsky a multiplié les investissements dans des pays et secteurs variés.

Récemment, le conseil d'administration d'IDS, la maison mère de l'opérateur postal britannique Royal Mail, dont le milliardaire possède déjà une partie du capital en plus de celui de son homologue néerlandais Post.nl, a accepté l'offre ferme de rachat à 3,6 milliards de livres, présentée par M. Kretinsky.

L'homme d'affaires est aussi à la tête d'un consortium d'investisseurs qui ont repris en avril le groupe français de distribution en crise Casino.

Le Tchèque, dont la fortune est estimée à 9,2 milliards de dollars par Forbes, était déjà devenu le premier actionnaire de Fnac Darty en 2023.

Dans les médias, il a notamment acquis 100% du groupe d'édition Editis auprès du géant français des médias Vivendi.

Son offre pour sauver Atos, pilier technologique des JO de Paris cet été et présent dans plusieurs activités sensibles mais lourdement endetté, avait été écartée initialement. Il s'est dit mercredi à nouveau disponible pour des négociations après le retrait d'un consortium mené par Onepoint.