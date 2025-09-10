Danaher : programme de rachat d'actions en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** Les actions de la société de sciences de la vie Danaher DHR.N en hausse de 1,4 % à 197,02 $ en pré-commercialisation

** Danaher autorise un nouveau programme de rachat d'actions pouvant aller jusqu'à 35 millions d'actions ordinaires de la société de temps à autre sur le marché libre - dépôt auprès de la SEC

** DHR a 716,05 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 139,15 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Le programme n'a pas de date d'expiration et se poursuivra jusqu'à ce qu'il soit suspendu ou résilié à tout moment pour quelque raison que ce soit - DHR

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 15,3 % depuis le début de l'année