Dana White, patron-star du MMA et allié de Trump, rejoint le Meta de Zuckerberg

Cette figure emblématique du monde des sports de combat s'est fait une place dans le paysage médiatique avec la croissance de l'UFC, la ligue la plus prestigieuse de l'arts martiaux mixtes.

Dana White (à gauche), Donald Trump, le chanteur Kid Rock et Elon Musk, à New York, le 16 novembre 2024 ( AFP / KENA BETANCUR )

Dana White, personnalité des sports de combat et soutien de Donald Trump, va rejoindre le conseil d'administration de Meta ( Facebook , Instagram, WhatsApp), l'un des géants de la tech qui cherche à s'attirer les faveurs du président élu des Etats-Unis.

"Je n'ai jamais été intéressé par la participation à un conseil d'administration jusqu'à ce que l'on me propose de rejoindre celui de Meta. Je crois fermement que les réseaux sociaux et l'IA sont l'avenir", a déclaré le président de l'UFC, la ligue la plus prestigieuse du monde du MMA (arts martiaux mixtes), cité dans le communiqué de Meta. "Il n'y a rien que j'aime plus que de construire des marques, et j'ai hâte d'aider Meta à passer au niveau supérieur" , a-t-il ajouté.

Allié actif de Donald Trump, Dana White a notamment contribué à le populariser auprès des jeunes électeurs masculins amateurs de sports de combat.

Il est apparu sur une vidéo TikTok du candidat républicain et l'a encouragé, selon la presse américaine, à s'exprimer sur des podcasts comme celui de Joe Rogan, très écoutés par cet électorat clef. Et quand Donald Trump a prononcé son discours de victoire le 6 novembre, Dana White était sur scène.

Deux autres personnes, John Elkann, patron de Exor (fonds d'investissement européen) et Charlie Songhurst (investisseur et ancien haut responsable chez Microsoft), ont aussi été élus au conseil d'administration de Meta.

La tech américaine fait la cour à Trump

"Dana, John et Charlie apporteront une expertise et une perspective approfondies qui nous aideront à saisir les immenses opportunités qui s'offrent à nous avec l'IA, les accessoires connectés et l'avenir des connexions humaines", a assuré Mark Zuckerberg, fondateur et patron de Meta. Dana White est aussi un ami de Mark Zuckerberg, qui pratique les arts martiaux.

Les dirigeants de la tech se bousculent pour courtiser Donald Trump et apaiser des relations tendues avec Washington pendant le premier mandat du républicain puis celui de Joe Biden. En décembre, Donald Trump républicain a reçu de nombreux patrons à Mar-a-Lago, sa résidence en Floride, dont Mark Zuckerberg.

Facebook avait banni Donald Trump après l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021, suscitant la colère de l'ancien locataire de la Maison Blanche pendant des années. Mark Zuckerberg et Jeff Bezos (fondateur d'Amazon, qui avait été en conflit avec le premier gouvernement Trump) ont chacun donné 1 million de dollars au fonds pour l'investiture du président le 20 janvier.