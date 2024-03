Damien Granger devient associé chez Flexam Invest

(AOF) - Flexam Invest (société de gestion dédiée aux financements d’actifs réels hautement spécialisés en Europe, intégrée à l'écosystème de Kartesia) annonce la promotion de Damien Granger, à la fonction d’associé aux côtés de Fabrice Fraikin, fondateur, et de Florian de Sigy. Depuis juillet 2021, Damien Granger est directeur des investissements au sein de la société de gestion pour suivre les participations du premier fonds et superviser le déploiement du deuxième.

