Daimler Trucks recule avec les droits de douane imposés par Trump sur les poids lourds (+25%)

(AOF) - Daimler Trucks (- 2,49%, à 35,62 euros) trébuche en Bourse, pénalisé par les déclarations de Donald Trump. Sur son réseau social Truth, le président des États-Unis a annoncé vouloir protéger les grands constructeurs de poids lourds " de la concurrence extérieure déloyale ". Par conséquent, un droit de douane supplémentaire de 25% sera appliqué dès le 1er octobre sur tous les " gros camions " fabriqués ailleurs dans le monde et importés aux États-Unis.

Donald Trump ajoute qu'ainsi " nos grands constructeurs de poids lourds, tels que Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks et d'autres, seront protégés des perturbations extérieures ".

