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Daimler Truck: Ebit divisé par deux au T1 avec la faible demande et les droits de douane
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 07:56

L'usine Daimler Freightliner du Mexique a été fermée suite à l'annonce par Trump d'une taxe de 25 % sur les importations de camions.

L'usine Daimler Freightliner du Mexique a été fermée suite à l'annonce par Trump d'une taxe de 25 % sur les importations de camions.

Daimler Truck, l'un ‌des plus grands constructeurs de camions au monde, ​a annoncé mercredi que son bénéfice d'exploitation (Ebit) avait diminué de plus de moitié au premier trimestre, pénalisé ​par une demande historiquement faible et par les droits de douane ​sur les importations sur son ⁠marché clé nord-américain.

L'Ebit ajusté s’est établi à 498 ‌millions d’euros, contre 1,08 milliard d’euros un an plus tôt.

La performance du groupe reflète ​un net ‌ralentissement en Amérique du Nord, où les ⁠ventes ont chuté d’un quart pour s’établir à 29.432 unités. Les droits de douane à l’importation imposés ⁠par l’administration ‌américaine sous Donald Trump ont fortement pesé ⁠sur le secteur automobile.

La division Trucks North America "continue ‌de faire face à des vents contraires ⁠liés aux droits de douane, les effets ⁠complets de ‌ces derniers étant reflétés pour la première fois au ​premier trimestre", a déclaré ‌Eva Scherer, directrice financière, dans un communiqué.

La marge sur chiffre d'affaires ajustée ​en Amérique du Nord est tombée à 5,4%, contre 14,4% l'année dernière.

Daimler Truck a ⁠toutefois confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, soulignant que les commandes enregistrées par Trucks North America ont augmenté de 86% par rapport à l'année précédente.

(Rédigé par Amir Orusov, version française Elena Smirnova, édité ​par Augustin Turpin)

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