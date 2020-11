Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler collaborera avec Geely pour construire sa nouvelle génération de moteurs, selon Handelsblatt Reuters • 17/11/2020 à 15:13









DAIMLER COLLABORERA AVEC GEELY POUR CONSTRUIRE SA NOUVELLE GÉNÉRATION DE MOTEURS, SELON HANDELSBLATT BERLIN (Reuters) - Le constructeur automobile allemand Daimler va collaborer avec le groupe chinois Geely pour développer sa nouvelle génération de moteurs, a annoncé mardi le quotidien économique Handelsblatt, qui cite des sources concordantes. La plupart de ces moteurs seront fabriqués en Chine, selon le journal. Cette alliance avec Geely, qui détient une participation de 10% dans Daimler, signifie l'expiration de son partenariat avec Renault. Citant des sources proches du constructeur allemand, le quotidien allemand estime qu'une économie d'une "somme à trois chiffres en millions d'euros" pourrait découler de cette collaboration, ce qui représente entre 100 millions et moins d'un milliard d'euros dans le jargon allemand. Un porte-parole de Daimler a confirmé le projet de coopération avec Geely, selon le quotidien. Il n'a pas été possible de vérifier ces informations dans l'immédiat. (Douglas Busvine, version française Olivier Cherfan, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées GEELY AUTOMOBILE Tradegate +0.44% RENAULT Euronext Paris +0.15% DAIMLER XETRA +0.63%