D.R. Horton dépasse ses estimations trimestrielles grâce à des mesures incitatives qui stimulent les ventes de logements

Le constructeur immobilier américain D.R. Horton DHI.N a publié mardi un bénéfice et un chiffre d'affaires du premier trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street, grâce à ses offres incitatives pour les acheteurs et aux baisses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale qui ont stimulé les ventes de logements.

Les constructeurs de maisons aux États-Unis ont misé sur la réduction des taux d'intérêt hypothécaires et sur l'offre de maisons plus petites et moins chères pour attirer les clients qui ont retardé l'achat d'une maison en raison de l'inflation élevée.

Ces mesures incitatives ont permis à l'entreprise d'augmenter de 3 % ses commandes de ventes nettes, qui ont atteint 18 300 maisons au cours du premier trimestre clos le 31 décembre.

Les actions de la société étaient en hausse de 4 % dans les échanges avant bourse.

"Nous prévoyons que nos incitations à la vente resteront élevées au cours de l'exercice 2026", a déclaré le président exécutif David Auld. Il a ajouté que les pressions liées à l'accessibilité financière et la prudence des consommateurs continuaient à peser sur la demande de logements neufs.

Le taux moyen du populaire prêt hypothécaire à taux fixe sur 30 ans est tombé à 6,06 % au 15 janvier 2026, son niveau le plus bas depuis plus de trois ans, selon l'agence de financement hypothécaire Freddie Mac. Il s'élevait en moyenne à 7,04 % au cours de la même période il y a un an.

Au début du mois, le président américain Donald Trump a ordonné à Freddie Mac et Fannie Mae, deux organismes parrainés par l'État, d'acheter pour 200 milliards de dollars d'obligations hypothécaires, dans le but de faire baisser les coûts d'emprunt.

Donald Trump a également proposé d'interdire aux investisseurs institutionnels d'acheter des maisons individuelles, une mesure qui, selon la Maison-Blanche, garantirait que davantage de logements restent disponibles pour les familles américaines ordinaires. Donald Trump a annoncé cette proposition dans un message publié sur Truth Social, en écrivant: "Les gens vivent dans des maisons, pas dans des sociétés"

D.R. Horton a enregistré un bénéfice de 2,03 dollars par action au premier trimestre, supérieur aux estimations de 1,93 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires de la société basée à Arlington, au Texas, a chuté à 6,89 milliards de dollars, contre 7,61 milliards de dollars il y a un an, mais il a été supérieur aux estimations des analystes, qui s'élevaient à 6,60 milliards de dollars.