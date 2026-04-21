D.R. Horton dépasse les prévisions de recettes annuelles malgré la faiblesse des ventes de logements

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Les prévisions de revenus annuels de D.R. Horton DHI.N ont été revues à la baisse et sont restées supérieures aux estimations des analystes, malgré les taux d'intérêt élevés et l'inflation qui pèsent sur les marges du constructeur de maisons.

Les actions de D.R. Horton étaient en hausse de près de 4 % avant l'ouverture des marchés mardi.

Les constructeurs de maisons américains font face à une hausse des coûts due à une inflation persistante, ainsi qu'aux droits de douane imposés par le président Donald Trump sur les principalesmatières premières utilisées dans la construction.

Cela a incité les constructeurs à offrir des incitations telles que des réductions de taux hypothécaires et des maisons plus petites et plus abordables pour stimuler la demande - ce qui, à son tour, a nui à leurs marges.

La société basée à Arlington, au Texas, prévoit désormais un chiffre d'affaires consolidé pour 2026 compris entre 33,5 et 34,5 milliards de dollars, alors qu'elle tablait auparavant sur une fourchette de 33,5 à 35 milliards de dollars.

Le milieu de la fourchette reste toutefois supérieur aux attentes des analystes, qui tablaient sur 33,8 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

"Les contraintes d'accessibilité et la prudence des consommateurs continuent d'avoir un impact sur la demande de logements neufs", a déclaré David Auld, président exécutif de D.R. Horton.

"Nous nous attendons à ce que nos incitations à la vente restent élevées au cours de l'exercice 2026", a-t-il ajouté.

Le bénéfice net du deuxième trimestre a diminué de 20 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 647,9 millions de dollars et le bénéfice par action a diminué de 13 % pour atteindre 2,24 $.

Les recettes consolidées trimestrielles ont chuté à 7,56 milliards de dollars, contre 7,73 milliards de dollars il y a un an, alors que les analystes estimaient qu'elles s'élevaient à 7,6 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.