D'anciens conseillers de Morgan Stanley intentent une action en justice contre le ministère américain du travail
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 13:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Le ministère américain du Travail a été poursuivi par d'anciens conseillers financiers de Morgan Stanley MS.N pour avoir prétendument émis un avis consultatif illégal demandé par la banque de Wall Street, qui pourrait faire échouer des centaines de demandes d'arbitrage contre la banque.

Dans une plainte déposée mardi devant le tribunal fédéral de Manhattan, les plaignants affirment que la conclusion du ministère du travail selon laquelle le plan de rémunération incitative différée de Morgan Stanley n'est pas un régime de retraite des employés en vertu de la loi fédérale connue sous le nom d'ERISA, contredit deux décisions de justice qui affirment le contraire.

Les plaignants Steve Sheresky, Jeffrey Samsen et Nicholas Sutro, tous du comté de Westchester à New York, ont déclaré que l'avis du 9 septembre était arbitraire et capricieux et que, s'il était appliqué, il empêcherait les conseillers financiers d'arbitrer l'annulation de leur rémunération différée.

Ils ont également déclaré que Morgan Stanley utilisait l'avis comme une "épée" dans les arbitrages en cours, afin de montrer que les plaintes sont frivoles et de récupérer les coûts liés à la contestation de ses décisions.

Sheresky et Samsen font partie des 12 anciens conseillers de Morgan Stanley qui ont déjà poursuivi la banque pour n'avoir pas payé l'intégralité de leur rémunération différée lorsqu'ils l'ont quittée.

Morgan Stanley n'est pas défenderesse dans le procès de mardi. ERISA est la loi de 1974 sur la sécurité des revenus de retraite des employés.

Ni le ministère du travail ni Morgan Stanley n'ont répondu immédiatement aux demandes de commentaires formulées mercredi.

"Cette affaire vise à mettre un terme à une ingérence illégale du ministère du travail en demandant au tribunal d'annuler l'avis consultatif", a déclaré Doug Needham, un avocat du cabinet Motley Rice représentant les plaignants, dans un communiqué.) "C'est exactement ce que la loi fédérale (sur la procédure administrative (Administrative Procedure Act) a été conçue pour empêcher

L'affaire est Sheresky et al v U.S. Department of Labor et al, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 25-08935.

Valeurs associées

MORGAN STANLEY
165,190 USD NYSE 0,00%
