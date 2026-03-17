CytomX recule avant une levée de fonds de 250 millions de dollars prévue après des données prometteuses sur un médicament anticancéreux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 mars - ** Les actions de CytomX Therapeutics CTMX.O ont baissé de 11,6 % à 5,97 $ mardi, car la société cherche à obtenir des capitaux propres après avoir obtenu des résultats prometteurs pour son médicament contre le cancer colorectal ** Les actions de CTMX ont bondi de 44 % pour clôturer à 6,75 $ le lundi après que la société ait déclaré que le varsetatug masetecan (Varseta-M) continuait à réduire les tumeurs chez les patients qui avaient déjà essayé plusieurs traitements, dans le cadre d'un essai de stade précoce ** Par la suite, la société a lancé une offre de 250 millions de dollars comprenant des actions et des bons de souscription préfinancés après la clôture du marché le lundi

** Elle prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour poursuivre le développement de Varseta-M et d'autres programmes en cours, le reste pour les dépenses d'investissement et d'autres objectifs

** Jefferies, Piper Sandler, Cantor et Barclays sont les teneurs de livre associés

** CTMX, basée à South San Francisco, Californie, a ~170,2 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 1,1 milliard de dollars en date de lundi ** Réagissant à la mise à jour de Varseta-M et aux résultats 2025 de l'entreprise , Guggenheim a relevé mardi son PT de 10 $ à 15 $, déclarant qu'il prévoit maintenant des ventes ajustées maximales de 1,3 milliard de dollars pour le médicament aux États-Unis. (2,4 milliards de dollars non ajustées)

** Les 9 sociétés de courtage qui couvrent le titre sont toutes haussières; PT médian de 10,50 $, selon les données de LSEG

** Avec le mouvement de la session, l'action est en hausse de ~40% depuis le début de l'année. Elle se négociait autour de 60 cents il y a un an