 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 671,50
-0,60%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Cytokinetics affirme que son médicament contre les maladies cardiaques est plus efficace que le traitement standard, les actions bondissent
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 18:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

2 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments Cytokinetics CYTK.O augmentent de 40,4 % pour atteindre un sommet de plus de six mois de 49,60 $

** L'action devrait connaître sa meilleure journée depuis près de deux ans si les gains se maintiennent ** Samedi, la société a déclaré que son médicament expérimental , aficamten, était plus performant que le traitement standard, le métoprolol, dans l'amélioration de la fonction cardiaque et des symptômes chez les patients atteints de cardiomyopathie hypertrophique obstructive

** Plus de la moitié des patients traités à l'aficamten ont montré une amélioration de leur capacité physique et de leur qualité de vie, a déclaré la société ** La société prévoit de demander une approbation élargie l'année prochaine, la décision de la FDA étant attendue d'ici décembre

** La cardiomyopathie hypertrophique obstructive est une maladie génétique dans laquelle le muscle cardiaque épaissi bloque le flux sanguin et peut entraîner un arrêt cardiaque

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 2,8 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CYTOKINETICS
48,8041 USD NASDAQ +38,14%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank