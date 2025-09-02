Cytokinetics affirme que son médicament contre les maladies cardiaques est plus efficace que le traitement standard, les actions bondissent

2 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments Cytokinetics CYTK.O augmentent de 40,4 % pour atteindre un sommet de plus de six mois de 49,60 $

** L'action devrait connaître sa meilleure journée depuis près de deux ans si les gains se maintiennent ** Samedi, la société a déclaré que son médicament expérimental , aficamten, était plus performant que le traitement standard, le métoprolol, dans l'amélioration de la fonction cardiaque et des symptômes chez les patients atteints de cardiomyopathie hypertrophique obstructive

** Plus de la moitié des patients traités à l'aficamten ont montré une amélioration de leur capacité physique et de leur qualité de vie, a déclaré la société ** La société prévoit de demander une approbation élargie l'année prochaine, la décision de la FDA étant attendue d'ici décembre

** La cardiomyopathie hypertrophique obstructive est une maladie génétique dans laquelle le muscle cardiaque épaissi bloque le flux sanguin et peut entraîner un arrêt cardiaque

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 2,8 % depuis le début de l'année